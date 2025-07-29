З січня по травень 2025 р. в Україну було імпортовано 539 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $25,9 млн, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
29 липня 2025, 9:43
За п'ять місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн
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- З цієї кількості нових 161 од. та 378 од. вживаних.
- Імпорт нових автобусів обійшовся у $8,2 млн.
- А митна вартість вживаних автобусів становила — $17,7 млн.
Хто найбільший постачальник
Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина — 137 од.
На цих поставках Туреччина заробила $5,9 млн.
Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі — 132 од., загальна митна вартість яких склала $7,9 млн.
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Джерело: Мінфін
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