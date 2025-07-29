Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 051 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 липня 2025, 8:16
Втрати ворога за 28 липня: 1050 російських окупантів, 4 танки та 192 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1051300 (+1050) осіб
- танків — 11065 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23064 (+0) од
- артилерійських систем — 30865 (+39) од
- РСЗВ — 1451 (+1) од
- засоби ППО — 1202 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48585 (+192)
- крилаті ракети — 3548 (+2)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56687 (+91)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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