Китайський стартап представив ШІ-модель, що дешевша за DeepSeek та працює на 8 чипах Nvidia

Китайський ШІ-стартап Z.ai (раніше відомий як Zhipu) анонсував нову модель штучного інтелекту GLM-4.5. Компанія стверджує, що її використання буде дешевшим, ніж у проривної моделі від конкурента DeepSeek, а для роботи їй потрібно лише вісім спеціалізованих чипів Nvidia H20. Про це у понеділок, 28 липня, повідомив CEO компанії Чжан Пен в інтерв'ю CNBC.

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Цінова війна та технологічні особливості

Нова модель, як і її конкурент від DeepSeek, є відкритою (open-source), тобто безкоштовною для завантаження та використання розробниками. Головна конкурентна перевага — ціна використання через API. Z.ai встановила вартість у 11 центів за мільйон вхідних токенів (проти 14 у DeepSeek) та 28 центів за мільйон вихідних (проти $2,19 у DeepSeek), що робить її значно дешевшою.

Технологічно модель побудована на «агентній» архітектурі, що дозволяє їй автоматично розбивати складні завдання на менші етапи для більш точного виконання. За словами CEO, GLM-4.5 приблизно вдвічі менша за модель DeepSeek, що й пояснює її високу ефективність та низькі вимоги до обладнання.

Контекст ринку та американські обмеження

Цей анонс є продовженням тренду, заданого у січні стартапом DeepSeek, який вразив ринок, створивши потужну ШІ-модель в обхід жорстких американських обмежень на експорт чипів. Z.ai для своєї моделі використовує чипи Nvidia H20, які були спеціально розроблені для китайського ринку відповідно до експортних правил США.

Сам стартап Z.ai вже перебуває під пильною увагою США: OpenAI раніше згадувала його серед головних китайських конкурентів, а уряд США вніс компанію до «чорного списку» (entity list), що обмежує співпрацю з нею для американських фірм.

Інвестиції та майбутні плани

Z.ai, заснований у 2019 році, є одним із лідерів ШІ-гонки в Китаї. Компанія залучила понад $1,5 млрд від таких інвесторів, як Alibaba, Tencent та венчурний фонд саудівської Aramco. Повідомляється, що стартап планує вихід на біржу (IPO).