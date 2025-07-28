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28 липня 2025, 18:38

Бізнес у росії зіткнувся з найсильнішою кризою неплатежів з часів пандемії

Малий та середній бізнес (МСБ) у росії стикається з різким погіршенням платіжної дисципліни, а криза неплатежів досягла масштабів, небачених з часів пандемії 2020 року. Кожна четверта компанія за останні пів року зіткнулася з недобросовісною поведінкою контрагентів, як-от затримка оплати або повна відмова платити за поставлені товари та послуги. Про це пише Moscow Times.

Малий та середній бізнес (МСБ) у росії стикається з різким погіршенням платіжної дисципліни, а криза неплатежів досягла масштабів, небачених з часів пандемії 2020 року.

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Падіння бізнес-активності та погіршення настроїв

Згідно з щомісячним дослідженням Промсвязьбанку та асоціації «Опора росії», індекс ділової активності МСБ (RSBI) знижується з середини минулого року і наблизився до межі, що відокремлює зростання від спаду. У червні значення індексу становило 51 пункт — мінімум з осені 2022 року.

Особливо складною є ситуація з продажами: у червні вони впали майже у половини опитаних підприємств (47%), тоді як зростання зафіксували лише 13%. На тлі цього погіршуються й очікування бізнесу: лише 26% підприємців розраховують на зростання продажів у майбутньому, що є мінімальним показником з початку року.

Причини кризи: високі ставки та податковий тиск

Головною причиною кризи неплатежів експерти називають високу ключову ставку центробанку.

«Ланцюжки платежів руйнуються, зокрема й через те, що навіть великі компанії затримують оплату поставок. Краще потримати трохи й навіть штрафи заплатити, але все перекриває ставка», — пояснював ситуацію голова РСПП Олександр Шохін.

Проблеми поглиблюються і через посилення фіскального навантаження: з цього року зріс податок на прибуток, а компанії з оборотом понад 60 млн рублів зобов'язали сплачувати ПДВ. Опитування зафіксувало почастішання випадків блокування рахунків МСБ через прострочення податкових платежів.

Зростання простроченої заборгованості

Проблеми бізнесу відображаються і в офіційній статистиці. За даними центробанку, за перші п'ять місяців року прострочена заборгованість МСБ за кредитами зросла майже на 20% і на 1 червня досягла 766 млрд рублів. Частка прострочених кредитів у загальному портфелі зросла з 4,4% до 4,9%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
28 липня 2025, 18:54
#
Міні, я б на твоєму місці оплатив інтернет на рік вперед. А то фіг його зна що ти потім робити будеш.
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