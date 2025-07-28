Євро та злотий дешевшають: НБУ встановив нові курси валют

Національний банк встановив нові курси іноземних валют до гривні на 29 липня. Згідно з даними на сайті регулятора, курси євро та польського злотого впали, а долар лишається стабільним.

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На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,7997 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (41,7824).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,6967, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (48,9815).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,4341 (у п'ятницю курс був 11,5106).

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