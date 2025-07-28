Експрезидента МАУ підозрюють в ухиленні від сплати понад 164,5 мільйонів податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Авіакомпанія афілійована до одного з українських олігархів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Що відомо

За даними ЗМІ, йдеться про авіакомпанію МАУ. Як повідомляє джерело УП, підозрюваний керівник компанії — Євгеній Дихне.

Розслідуванням встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.

Користуючись Конвенцією між урядами України та Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%, зазначили правоохоронці.

Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

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Таким чином експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які у тому числі контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі більше ніж 164,5 млн грн, повідомили в БЕБ.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо

У 2023 році Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього генерального директора аеропорту «Бориспіль» та президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.