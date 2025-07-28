Акції газових компаній США злетіли на тлі енергетичної угоди з ЄС

Акції американських компаній-експортерів скрапленого природного газу (СПГ) зросли до 9% на передринкових торгах у понеділок. Стрибок стався після новин про підписання масштабної енергетичної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами в рамках ширшого торговельного пакту. Про це у понеділок, 28 липня, пише агентство Reuters.

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Деталі угоди та реакція ринку

Згідно з домовленостями, Євросоюз погодився закупити у США СПГ на суму $750 мільярдів протягом наступних трьох років, що становить $250 мільярдів щорічно.

На тлі цієї новини інвестори почали активно скуповувати акції американських газових компаній, очікуючи на значне зростання експорту та доходів. Котирування NextDecade, Venture Global та Cheniere Energy піднялися на 7−8,8%, а акції Tellurian (у тексті помилково вказано Expand Energy) та EQT Corp зросли на 1,6% та 3% відповідно.

Контекст угоди

Ця енергетична угода є частиною великого торговельного пакту між США та ЄС, який також встановлює 15%-ві мита на більшість європейських товарів.

США стали найбільшим у світі постачальником СПГ у 2023 році, випередивши Австралію та Катар. Попит з боку Європи залишається головним драйвером цього зростання, особливо на тлі енергетичної кризи, спричиненої санкціями проти росії. Аналітики очікують, що збільшення американського експорту може сприяти зниженню світових цін на газ у довгостроковій перспективі.