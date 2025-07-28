Alibaba виходить на ринок розумних окулярів, створюючи конкурента для Meta

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 липня 2025, 14:37

Alibaba виходить на ринок розумних окулярів, створюючи конкурента для Meta

Китайський технологічний гігант Alibaba Group у понеділок представив свою першу пару розумних окулярів Quark AI Glasses. Пристрій, що працює на базі власного штучного інтелекту компанії, має вийти на китайський ринок до кінця 2025 року і стане прямим конкурентом розумним окулярам від Meta. Про це у понеділок, 28 липня, пише CNBC.

Китайський технологічний гігант Alibaba Group у понеділок представив свою першу пару розумних окулярів Quark AI Glasses.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технології та можливості

Робота окулярів буде забезпечуватися власною великою мовною моделлю Alibaba Qwen та її просунутим ШІ-асистентом Quark. Компанія є одним із лідерів у сфері ШІ в Китаї та агресивно розробляє моделі, що конкурують із західними аналогами від OpenAI.

Оголошені функції Quark AI Glasses включають:

  • Дзвінки в режимі «hands-free»;
  • Прослуховування музики;
  • Мовний переклад у реальному часі;
  • Транскрибування зустрічей.

Пристрій також буде оснащений вбудованою камерою. Наразі компанія не розкриває ціну та детальні технічні характеристики.

Інтеграція з екосистемою Alibaba

Однією з ключових переваг пристрою стане глибока інтеграція з величезною екосистемою сервісів Alibaba. Користувачі зможуть використовувати навігацію, розраховуватися через платіжну систему Alipay (належить афілійованій Ant Group) та порівнювати ціни на товари на e-commerce платформі Taobao.

Конкуренція на новому ринку

Технологічні компанії по всьому світу розглядають пристрої, особливо розумні окуляри, як «наступний рубіж» у розвитку комп'ютерних технологій, який може прийти на зміну смартфонам. Випускаючи власний апаратний продукт, Alibaba прагне ширше розповсюдити свій ШІ-асистент Quark, який досі був доступний лише як мобільний застосунок.

Основним конкурентом для Quark AI Glasses на світовому ринку є розумні окуляри від Meta, розроблені у співпраці з Ray-Ban. На внутрішньому китайському ринку Alibaba також буде конкурувати з компанією Xiaomi, яка цього року випустила власні ШІ-окуляри.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами