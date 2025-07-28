Alibaba виходить на ринок розумних окулярів, створюючи конкурента для Meta

Китайський технологічний гігант Alibaba Group у понеділок представив свою першу пару розумних окулярів Quark AI Glasses. Пристрій, що працює на базі власного штучного інтелекту компанії, має вийти на китайський ринок до кінця 2025 року і стане прямим конкурентом розумним окулярам від Meta. Про це у понеділок, 28 липня, пише CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технології та можливості

Робота окулярів буде забезпечуватися власною великою мовною моделлю Alibaba Qwen та її просунутим ШІ-асистентом Quark. Компанія є одним із лідерів у сфері ШІ в Китаї та агресивно розробляє моделі, що конкурують із західними аналогами від OpenAI.

Оголошені функції Quark AI Glasses включають:

Дзвінки в режимі «hands-free»;

Прослуховування музики;

Мовний переклад у реальному часі;

Транскрибування зустрічей.

Пристрій також буде оснащений вбудованою камерою. Наразі компанія не розкриває ціну та детальні технічні характеристики.

Інтеграція з екосистемою Alibaba

Однією з ключових переваг пристрою стане глибока інтеграція з величезною екосистемою сервісів Alibaba. Користувачі зможуть використовувати навігацію, розраховуватися через платіжну систему Alipay (належить афілійованій Ant Group) та порівнювати ціни на товари на e-commerce платформі Taobao.

Конкуренція на новому ринку

Технологічні компанії по всьому світу розглядають пристрої, особливо розумні окуляри, як «наступний рубіж» у розвитку комп'ютерних технологій, який може прийти на зміну смартфонам. Випускаючи власний апаратний продукт, Alibaba прагне ширше розповсюдити свій ШІ-асистент Quark, який досі був доступний лише як мобільний застосунок.

Основним конкурентом для Quark AI Glasses на світовому ринку є розумні окуляри від Meta, розроблені у співпраці з Ray-Ban. На внутрішньому китайському ринку Alibaba також буде конкурувати з компанією Xiaomi, яка цього року випустила власні ШІ-окуляри.