Китайський технологічний гігант Alibaba Group у понеділок представив свою першу пару розумних окулярів Quark AI Glasses. Пристрій, що працює на базі власного штучного інтелекту компанії, має вийти на китайський ринок до кінця 2025 року і стане прямим конкурентом розумним окулярам від Meta. Про це у понеділок, 28 липня, пише CNBC.
Alibaba виходить на ринок розумних окулярів, створюючи конкурента для Meta
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Технології та можливості
Робота окулярів буде забезпечуватися власною великою мовною моделлю Alibaba Qwen та її просунутим ШІ-асистентом Quark. Компанія є одним із лідерів у сфері ШІ в Китаї та агресивно розробляє моделі, що конкурують із західними аналогами від OpenAI.
Оголошені функції Quark AI Glasses включають:
- Дзвінки в режимі «hands-free»;
- Прослуховування музики;
- Мовний переклад у реальному часі;
- Транскрибування зустрічей.
Пристрій також буде оснащений вбудованою камерою. Наразі компанія не розкриває ціну та детальні технічні характеристики.
Інтеграція з екосистемою Alibaba
Однією з ключових переваг пристрою стане глибока інтеграція з величезною екосистемою сервісів Alibaba. Користувачі зможуть використовувати навігацію, розраховуватися через платіжну систему Alipay (належить афілійованій Ant Group) та порівнювати ціни на товари на e-commerce платформі Taobao.
Конкуренція на новому ринку
Технологічні компанії по всьому світу розглядають пристрої, особливо розумні окуляри, як «наступний рубіж» у розвитку комп'ютерних технологій, який може прийти на зміну смартфонам. Випускаючи власний апаратний продукт, Alibaba прагне ширше розповсюдити свій ШІ-асистент Quark, який досі був доступний лише як мобільний застосунок.
Основним конкурентом для Quark AI Glasses на світовому ринку є розумні окуляри від Meta, розроблені у співпраці з Ray-Ban. На внутрішньому китайському ринку Alibaba також буде конкурувати з компанією Xiaomi, яка цього року випустила власні ШІ-окуляри.
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