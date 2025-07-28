Україна розпочала імпортувати азербайджанський газ

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine, і також уперше тестове постачання газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон. Про це повідомляє Нафтогаз.

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«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.