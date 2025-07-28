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28 липня 2025, 13:57

Єврокомісія залишить у силі торговельну угоду з Україною попри зауваження кількох країн ЄС

Європейська комісія не планує вносити зміни до вже узгодженого з Києвом тексту нової торговельної угоди, попри застереження з боку п'яти країн-членів Євросоюзу. Голосування в Раді ЄС відбудеться за існуючим текстом. Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє Укрінформ.

Європейська комісія не планує вносити зміни до вже узгодженого з Києвом тексту нової торговельної угоди, попри застереження з боку п'яти країн-членів Євросоюзу.

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Позиція Єврокомісії

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде змінено текст угоди з урахуванням зауважень деяких країн, речник відповів категорично:

«Голосування відбудеться за узгодженим текстом, його не буде повторно відкрито (для редагування, — ред.)».

Водночас він не зміг назвати точну дату, коли Рада ЄС голосуватиме за нову угоду, яка має замінити автономні торговельні заходи, що діяли до 5 червня 2025 року.

Про що домовилися Україна та ЄС

Нагадаємо, про завершення переговорів щодо перегляду зони вільної торгівлі було оголошено 30 червня. Нова угода є покращенням порівняно з попередніми умовами для українських виробників. Зокрема, сторони домовилися про підвищення квот на більшість агропродуктів, включно з такими «чутливими» позиціями, як м'ясо птиці, яйця, цукор та пшениця. Також передбачено лібералізацію імпорту деяких молочних продуктів.

Невдоволення сусідів України

За повідомленнями ЗМІ, кілька країн-членів ЄС, переважно сусіди України, висловили незадоволення проєктом нової угоди. Вони побоюються, що вона може дестабілізувати їхні внутрішні аграрні ринки. Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський скаржився, що Єврокомісія не надала країнам-членам детальної інформації про нові рівні тарифних квот для української продукції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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