Топ-3 мем-монети, які, на думку аналітиків, можуть перетворити 50$ на 250 000$

Інвестиція невеликої суми в певні цифрові монети може принести вражаючий прибуток. Аналітики визначили три мем-токен, які можуть перетворити всього 50 доларів на приголомшливі 250 000 доларів. Ці криптовалюти привернули увагу завдяки своїй вірусній популярності та вибуховому потенціалу. Детальний аналіз цих топових виборів показує, чому вони є предметом обговорення в інвестиційному співтоваристві.

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна мем-монета з 50-кратним зростанням?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Як перший в історії мем-токен, присвячений всім видам спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває у фазі передпродажу, але попит на неї високий.

Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,005 долара на етапі 13, а загалом вже зібрано понад 15 мільйонів доларів. Інвестори, які встигли вступити в гру на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням цільової ціни в 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в гру до закінчення передпродажу

Окрім ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим передпродажем, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

Dogecoin: від мема до мейнстріму — несподіваний злет DOGE

Dogecoin з'явився в 2013 році як жарт. Його творці, Біллі Маркус і Джексон Палмер, хотіли створити веселу альтернативу серйозним криптовалютам, таким як біткойн. Використовуючи собаку породи шиба-іну як талісман, Dogecoin швидко став сенсацією в Інтернеті. На відміну від біткойна, кількість Dogecoin не обмежена: щохвилини видобувається 10 000 нових монет, і максимальна кількість не обмежена. У 2021 році його вартість різко зросла завдяки ажіотажу в соціальних мережах і підтримці таких особистостей, як Ілон Маск. Те, що почалося як «мем-монета», досягло ринкової вартості понад 50 мільярдів доларів, потрапивши в десятку найкращих криптовалют.

Сьогодні Dogecoin продовжує привертати увагу. Його сильна спільнота і широке визнання надають йому унікальний потенціал. Хоча йому бракує технологічних досягнень таких монет, як Ethereum, його простота та низькі транзакційні комісії роблять його привабливим для щоденного використання. У поточному ринковому циклі, коли багато криптовалют стикаються з волатильністю, популярність Dogecoin може зіграти на його користь. Його шлях показує, як спільнота та культура можуть впливати на фінансові ринки. У міру розвитку тенденцій Dogecoin залишається монетою, за якою варто стежити, нагадуючи нам, що іноді найнесподіваніші ідеї можуть викликати найбільші хвилі.

Shiba Inu: мем-монета, що привертає увагу завдяки потужності Ethereum

Shiba Inu (SHIB) — це цифрова монета, яка почала своє існування як жартівлива версія Dogecoin. Запущена в серпні 2020 року таємничим Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum. Цей зв'язок дозволяє їй використовувати широкий спектр додатків Ethereum. SHIB почала своє існування з величезним запасом в один квадрильйон токенів. У сміливому кроці половина з них була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну для зміцнення довіри. Бутерін пожертвував значну частину Індійському фонду допомоги Covid і спалив 40% від загального обсягу. Ці дії привернули увагу і підвищили популярність SHIB.

SHIB — це не просто мем-монета, вона має реальні функції. Вона створила ShibaSwap, місце, де користувачі можуть торгувати токенами без центрального органу управління. Планується створення платформи NFT і системи, де власники зможуть голосувати за зміни. Ці розробки дають SHIB потенціал для більш широкого використання в криптосвіті. На сьогоднішньому ринку SHIB виділяється завдяки зростаючій спільноті та розширенню інструментів. У порівнянні з іншими монетами, його зв'язок з Ethereum може зробити його більш привабливим для тих, хто цікавиться новими криптотехнологіями. Хоча ринок постійно змінюється, поєднання SHIB у веселості та функціональності може зробити його привабливим для багатьох.

Висновок

Dogecoin і Shiba Inu демонструють потенціал, але XYZVerse виділяється тим, що об'єднує шанувальників спорту в екосистемі, керованій спільнотою, яка прагне до зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse