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28 липня 2025, 12:13

В Україні перезапускають ринок факторингу: Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про факторинг», який має на меті привести регулювання цього ринку у відповідність до світових стандартів та зробити його більш прозорим. Відповідний законопроєкт № 12306 був ухвалений Верховною Радою 3 червня. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про факторинг», який має на меті привести регулювання цього ринку у відповідність до світових стандартів та зробити його більш прозорим.

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Що змінює новий закон

Новий закон імплементує в українське законодавство положення Модельного закону про факторинг, розробленого Міжнародним інститутом з уніфікації приватного права (УНІДРУА).

Серед ключових нововведень:

  • Державна реєстрація відступлення права вимоги: Цей механізм має на меті зменшити ризики шахрайства (наприклад, коли одне й те саме боргове зобов'язання продається кільком компаніям) та підвищити прозорість ринку.
  • Чітке визначення договору факторингу: Закон встановлює предмет та зміст договору, а також пріоритетність відступлення права грошової вимоги.
  • Розмежування видів факторингу: Закон чітко розмежовує класичний торговельний факторинг та операції з фінансовою заборгованістю (зокрема, викуп проблемних споживчих кредитів). Діяльність компаній, що працюють зі споживчими кредитами, буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

Контекст та проблеми ринку

Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, факторинг є другою за обсягом фінансовою послугою на небанківському ринку України. Однак досі він асоціювався переважно з викупом проблемних кредитів та агресивною діяльністю колекторських компаній, що створювало негативну репутацію для всього ринку. Старе законодавство не відповідало міжнародній практиці та не забезпечувало належного захисту учасників.

Чому це важливо

Підписання цього закону є фундаментальним кроком до створення в Україні цивілізованого ринку факторингу, який може стати важливим джерелом фінансування для малого та середнього бізнесу.

Впровадження державної реєстрації відступлення права вимоги — це ключова інновація. Вона створює прозорі «правила гри» та захищає як факторингові компанії від шахрайства, так і боржників, які тепер зможуть чітко бачити, кому саме вони мають сплачувати борг. Це підвищує довіру до ринку та може залучити на нього нових гравців, зокрема міжнародних.

Розмежування торговельного факторингу та колекторської діяльності є не менш важливим. Це дозволить реабілітувати імідж факторингу як корисного фінансового інструменту для бізнесу, відокремивши його від часто токсичної сфери стягнення проблемних боргів.

У довгостроковій перспективі цей закон має на меті перетворити факторинг з нішевої послуги на повноцінний та доступний інструмент управління ліквідністю для українських компаній, що буде особливо актуально в період повоєнного відновлення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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