За шість місяців 2025 р. український автопарк поповнили майже 33 тис. нових легковиків. З цієї кількості — 22,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тис. придбали юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.
28 липня 2025, 10:15
Нові автівки в Україні: хто та скільки купував у першому півріччі
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Отже, у порівнянні з І півріччям 2024 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному впали — на 10%.
Які моделі обирали
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 — 1336 од.;
- BYD Song Plus — 944 од.;
- Renault Duster — 913 од.;
- Hyundai Tucson — 851 од.;
- VW ID.Unyx — 801 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 1567 од.;
- Skoda Octavia — 512 од.;
- Toyota Prado — 380 од.;
- Toyota RAV-4 — 332 од.;
- Skoda Kodiaq — 330 од.
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Джерело: Мінфін
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