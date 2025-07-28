Нові автівки в Україні: хто та скільки купував у першому півріччі

За шість місяців 2025 р. український автопарк поповнили майже 33 тис. нових легковиків. З цієї кількості — 22,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тис. придбали юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.

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Отже, у порівнянні з І півріччям 2024 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному впали — на 10%.

Які моделі обирали

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 — 1336 од.;

BYD Song Plus — 944 од.;

Renault Duster — 913 од.;

Hyundai Tucson — 851 од.;

VW ID.Unyx — 801 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: