Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 050 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 липня 2025, 8:17
Втрати ворога за 27 липня: 1000 російських окупантів, 4 танки та 235 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1050250 (+1000) осіб
- танків — 11061 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23064 (+1) од
- артилерійських систем — 30826 (+4) од
- РСЗВ — 1450 (+1) од
- засоби ППО — 1201 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48393 (+235)
- крилаті ракети — 3546 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56596 (+103)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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