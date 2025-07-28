Bloomberg підрахував можливу шкоду світовій економіці через мита Трампа

До 2027 року через запровадження президентом США Дональдом Трампом мит світова економіка може втратити $2 трлн у порівнянні з докризовим сценарієм, оцінює Bloomberg Economics. Але у довгостроковій перспективі частина шкоди компенсується перебудовою виробничих ланцюжків.

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«Зрештою мита можуть виявитися не такими високими, як побоювалися. Але, по суті, це податок, який засмічує механізми глобальної торгівлі», — вважає провідний економіст Oxford Economics Деніел Харенберг. Він також зазначив, що така політика шкодить інвестиціям.

Bloomberg пише, що рівень тарифів у США зараз найвищий з 1930-х років і майже в шість разів перевищує той показник, що на початку президентського терміну Трампа. Економісти агентства оцінюють середній тариф США у 13,5% проти 2,5% минулого року. Після укладання угоди про мито з ЄС показник зросте до 16%.

Нагадаємо

На початку квітня Трамп оголосив «День визволення» та анонсував дзеркальне мито для десятків країн світу. Застосовувати їх одразу він у результаті не став, було введено відстрочку для проведення переговорів — останній встановлений крайній термін спливає 1 серпня.

Деякі країни та об'єднання змогли домогтися укладання угод про мито. Напередодні, 27 липня, було оголошено про угоду з ЄС. Воно передбачає встановлення базового тарифу в 15% замість 30% для європейської продукції, при цьому Брюссель має інвестувати в США $600 млрд і закупити у них енергоносії на $750 млрд.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала ставку в 15% «найкращим» варіантом, якого можна було досягти. Але водночас у Європі зазначили, що і таке мито завдасть збитків економіці. Насамперед постраждає німецька, оскільки Німеччина — великий експортер автомобілів та інших товарів.

Економісти Кільського інституту з ФРН розрахували, що падіння виробництва в країні через угоду може сягнути 15%. Загалом у Євросоюзі цей показник може досягти 11%, зазначили вчені.