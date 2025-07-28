Президент Володимир Зеленський підписав 27 липня законопроєкт № 12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Відповідний проєкт закону № 4503-IXповернуто до парламенту з підписом глави держави.
28 липня 2025, 8:00
Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи АРМА
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«Вдячна Президенту України за посилення повноважень АРМА та підписання закону. Наша команда пів року боролася за те, щоб цей Закон став дієвий та ефективний», — написала голова АРМА Олена Дума.
За її словами, після врахування наших зауважень та публічних обговорень, Закон:
- посилює спроможність Нацагентства
- відкриває шлях до управління корпоративними правами рф і рб
- передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових, їх реабілітації та житло для ВПО
«Ми також змогли добитися виключення з проєкту закону норми, які прямо суперечили Конституції та загрожували антикорупційній системі», — підсумувала Дума.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
В той час як на те щоб підмахнути закон про посилення корупції для зниклих безвісті — вистачило лише пару годин.