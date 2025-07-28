Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи АРМА

Президент Володимир Зеленський підписав 27 липня законопроєкт № 12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Відповідний проєкт закону № 4503-IX повернуто до парламенту з підписом глави держави.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Вдячна Президенту України за посилення повноважень АРМА та підписання закону. Наша команда пів року боролася за те, щоб цей Закон став дієвий та ефективний», — написала голова АРМА Олена Дума.

За її словами, після врахування наших зауважень та публічних обговорень, Закон:

посилює спроможність Нацагентства

відкриває шлях до управління корпоративними правами рф і рб

передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових, їх реабілітації та житло для ВПО

«Ми також змогли добитися виключення з проєкту закону норми, які прямо суперечили Конституції та загрожували антикорупційній системі», — підсумувала Дума.