Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за липень

Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Це на 100 млн грн менше, ніж у червні 2025 року, коли Пенсійний фонд України направив на виплати пенсіонерам 67,8 млрд гривень.

Нагадаємо

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.