Пенсійний фонд України відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за липень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.
27 липня 2025, 15:15
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за липень
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Це на 100 млн грн менше, ніж у червні 2025 року, коли Пенсійний фонд України направив на виплати пенсіонерам 67,8 млрд гривень.
Нагадаємо
З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.
Джерело: Мінфін
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