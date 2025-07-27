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27 липня 2025, 13:10

Виробник Labubu планує продати більше іграшок за кордоном, ніж у Китаї

Pop Mart розраховує, що цього року закордонні продажі перевищать продажі в Китаї цього року і значно зростуть у Північній Америці. Про це повідомив засновник компанії Pop Mart Ван Нін, пише ЕП.

Pop Mart розраховує, що цього року закордонні продажі перевищать продажі в Китаї цього року і значно зростуть у Північній Америці.

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«Нова хвиля китайських споживчих компаній, очолювана виробником іграшок Pop Mart, прагне посилити свою глобальну присутність, що відображає стратегічний поворот Китаю до експорту своїх брендів, а не лише продукції», — говориться у публікації.

«Спочатку ми сподівалися стати китайським Disney; тепер ми сподіваємося стати світовим Pop Mart», — сказав Ван Нін.

За його словами, кілька кіностудій, зокрема щонайменше одна в Голлівуді, прагнули співпрацювати з Pop Mart для створення фільму за мотивами персонажа Лабубу

«Ми використовуємо китайську промисловість та ринок, щоб інкубувати художників з усього світу та повертати їхні творіння у світ», — додав він.

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«Pop Mart, рітейлер з бізнес-моделлю, орієнтованою на інтелектуальну власність, спостерігає різке зростання міжнародних доходів завдяки вибуховій світовій популярності своїх ляльок Labubu», — пише South China Morning Post.

Дохід компанії з ринків за межами материкового Китаю зріс на 375,2 відсотка до 5,07 мільярда юанів (708,35 мільйона доларів США) минулого року і очікує подальшого зростання.

«Компанія, яка на кінець березня мала понад 3200 магазинів за кордоном, навіть досягла успіху в Японії, ринку, відомому своїми високими очікуваннями споживачів щодо якості та дизайну. Протягом наступних п'яти років компанія планує щороку відкривати від 550 до 650 нових магазинів за кордоном», — говориться у публікації.

Джерело: Мінфін
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