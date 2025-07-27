Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 049 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 липня 2025, 8:22
Втрати ворога за 26 липня: 920 російських окупантів, 11 ракет та 199 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1049250 (+920) осіб
- танків — 11057 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23063 (+4) од
- артилерійських систем — 30822 (+10) од
- РСЗВ — 1449 (+1) од
- засоби ППО — 1201 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48158 (+199)
- крилаті ракети — 3546 (+11)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56493 (+122)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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