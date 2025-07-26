Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 048 330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 липня 2025, 8:15
Втрати ворога за 25 липня: 1080 російських окупантів, 7 танків та 125 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1048330 (+1080) осіб
- танків — 11056 (+7) од
- бойових броньованих машин — 23059 (+7) од
- артилерійських систем — 30812 (+35) од
- РСЗВ — 1448 (+2) од
- засоби ППО — 1201 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47959 (+125)
- крилаті ракети — 3535 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56371 (+158)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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