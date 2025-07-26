В Concorde Capital оцінили потребу України у зовнішній допомозі у $90 млрд

Реальний дефіцит України для покриття всіх воєнних та бюджетних видатків, який необхідно покривати за рахунок зовнішньої допомоги, у 2025−2026 роках приблизно дорівнює показнику 2024 року та складає близько $90 млрд щорічно, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, пише «Інтерфакс-Україна».

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Потреби України

«Загальна потреба України у зовнішній допомозі — і фінансовій, і військовій — складає в середньому за 24, 25, 26 рік приблизно $90 млрд», — сказав він під час дискусії «Що чекає на економіку у 2025 році і далі», організованій Центром економічної стратегії у п’ятницю.

Паращій зазначив, що у 2024 році видатки на оборону і безпеку склали приблизно $95 млрд, в цьому році, скоріш за все, зростуть до $100−105 млрд, а у 2026 році, за словами нового міністра оборони Дениса Шмигаля потреба може сягати $120 млрд.

Він нагадав, що інші потреби державного бюджету дорівнюють приблизно $42 млрд, тоді як податками, зборами, дивідендами, фінансуванням за рахунок прибутку НБУ Україна цього року зможе зібрати близько $55 млрд.

«Тобто діра у нас приблизно 142−55 — це набагато більше, ніж цифра по фінансовому дефіциту», — пояснив свої розрахунки аналітик Concorde Capital.

За його словами, в основному за рахунок програми ЕРА (через заморожені російські активи) і програми Ukraine Facility від ЄС, а також залишку раніше затвердженої воєнної допомоги від Сполучених Штатів, в цьому році ця потреба буде закрита.

«Будемо сподіватися, що нова адміністрація (США) все-таки буде надавати і за новими якимось програмами допомогу. Але найбільше питання зараз, на жаль, це фінансування війни у 26-му році, тому що потреба наша загальна — і фінансової, і військової допомоги — наступного року може сягати до 100 мільярдів доларів. І як перекрити цю потребу, на жаль, поки що залишається дуже великим питанням», — підсумував Паращій.

Нагадаємо

Цього тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні необхідно закрити дефіцит $65 млрд на рік, з яких $40 млрд — потреби бюджету й $25 млрд — вітчизняного оборонного виробництва.