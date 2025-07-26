В Concorde Capital оцінили потребу України у зовнішній допомозі у $90 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 липня 2025, 16:30

В Concorde Capital оцінили потребу України у зовнішній допомозі у $90 млрд

Реальний дефіцит України для покриття всіх воєнних та бюджетних видатків, який необхідно покривати за рахунок зовнішньої допомоги, у 2025−2026 роках приблизно дорівнює показнику 2024 року та складає близько $90 млрд щорічно, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, пише «Інтерфакс-Україна».

Реальний дефіцит України для покриття всіх воєнних та бюджетних видатків, який необхідно покривати за рахунок зовнішньої допомоги, у 2025−2026 роках приблизно дорівнює показнику 2024 року та складає близько $90 млрд щорічно, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, пише «Інтерфакс-Україна».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПотреби України «Загальна потреба України у зовнішній допомозі - і фінансовій, і військовій — складає в середньому за 24, 25, 26 рік приблизно $90 млрд», — сказав він під час дискусії «Що чекає на економіку у 2025 році і далі», організованій Центром економічної стратегії у п’ятницю.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Потреби України

«Загальна потреба України у зовнішній допомозі — і фінансовій, і військовій — складає в середньому за 24, 25, 26 рік приблизно $90 млрд», — сказав він під час дискусії «Що чекає на економіку у 2025 році і далі», організованій Центром економічної стратегії у п’ятницю.

Паращій зазначив, що у 2024 році видатки на оборону і безпеку склали приблизно $95 млрд, в цьому році, скоріш за все, зростуть до $100−105 млрд, а у 2026 році, за словами нового міністра оборони Дениса Шмигаля потреба може сягати $120 млрд.

Він нагадав, що інші потреби державного бюджету дорівнюють приблизно $42 млрд, тоді як податками, зборами, дивідендами, фінансуванням за рахунок прибутку НБУ Україна цього року зможе зібрати близько $55 млрд.

«Тобто діра у нас приблизно 142−55 — це набагато більше, ніж цифра по фінансовому дефіциту», — пояснив свої розрахунки аналітик Concorde Capital.

За його словами, в основному за рахунок програми ЕРА (через заморожені російські активи) і програми Ukraine Facility від ЄС, а також залишку раніше затвердженої воєнної допомоги від Сполучених Штатів, в цьому році ця потреба буде закрита.

«Будемо сподіватися, що нова адміністрація (США) все-таки буде надавати і за новими якимось програмами допомогу. Але найбільше питання зараз, на жаль, це фінансування війни у 26-му році, тому що потреба наша загальна — і фінансової, і військової допомоги — наступного року може сягати до 100 мільярдів доларів. І як перекрити цю потребу, на жаль, поки що залишається дуже великим питанням», — підсумував Паращій.

Нагадаємо

Цього тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні необхідно закрити дефіцит $65 млрд на рік, з яких $40 млрд — потреби бюджету й $25 млрд — вітчизняного оборонного виробництва.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Ranet
Ranet
26 липня 2025, 17:08
#
Астанавитесь!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами