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26 липня 2025, 15:08

Банк рф погіршив прогноз щодо ціни російської нафти до $55 за барель

Центральний банк росії знизив ціну на нафту для оподаткування на 2025−2026 роки до $55 за барель із $60 у попередньому, квітневому прогнозі. Такі дані вказано в оновленому середньостроковому прогнозі, опублікованому 25 липня, пише Ліга.

Центральний банк росії знизив ціну на нафту для оподаткування на 2025−2026 роки до $55 за барель із $60 у попередньому, квітневому прогнозі.

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Прогноз по цінам

На 2027 рік прогноз залишився без змін — $60 за барель. Такий самий рівень ціни російської нафти банк очікує у 2028 році.

З лютого Центробанк рф змінив підхід і тепер прогнозує безпосередньо ціну Urals, відмовившись від використання котирувань Brent (еталонна марка нафти, видобута в Північному морі).

У квітні російське Мінекономрозвитку також почало складати прогноз, спираючись на ціну Urals.

Оцінка міністерства відрізняються від ЦБ. За прогнозом Мінекономрозвитку, середньорічна ціна нафти марки Urals становитиме 2025 року $56 за барель, 2026 року — $61, 2027 року — $63, 2028 року — $65.

Зміцнення рубля разом з обвалом нафтових цін змусило російський уряд змінити бюджет, скоротивши нафтогазові доходи на 2,6 трлн рублів — до 8,3 трлн (у 2024 році цей показник становив 11,13 трлн рублів) і збільшивши дефіцит більш ніж утричі — до 3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП.

Якщо рубль залишиться таким же міцним до кінця року, то росія може недорахуватися ще приблизно трильйона, а дефіцит бюджету — наблизитися до 5 трлн рублів.

Джерело: Мінфін
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