Американська Bell Helicopter планує інвестувати у виробництво в Україні

Американська компанія Bell Helicopter, яка є частиною корпорації Textron та виробляє сучасні військові гвинтокрили AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, розглядає можливість інвестувати у виробництво в Україні. Про це йдеться у повідомленні міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Компанія вже планує інвестувати та виробляти в Україні. Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів», — зазначив він.

За його словами, попереду етап технічних консультацій та оцінок, однак сам проєкт розглядається як новий етап у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.

Уряд очікує на конкретні результати найближчим часом. Ініціатива Bell Helicopter може суттєво посилити оборонні спроможності України та стимулювати розвиток високотехнологічного виробництва в країні навіть в умовах війни.