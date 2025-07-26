В Україні зібрали вже понад 10 мільйонів тонн зерна нового врожаю

В Україні станом на 25 липня аграрії обмолотили майже третину засіяних зерновими та зернобобовими культурами площ. Про це повідомило Мінекономіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Станом на 25 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 3 236 тис. га та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 7,08 млн т з площі 2,17 млн га; ячменю — 2,79 млн т (838,7 тис. га), а гороху — 412,4 тис. т (190,9 тис. га).

До того ж аграрії намолотили 54,2 тис. т іншого зерна нового врожаю із площі 28,5 тис. га.

Серед регіонів-лідерів за обсягами збору залишається Одещина — намолочено понад 2,5 млн т із 884,5 тис. га.

Де зібрали найбільше

Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини (намолочено — 1,52 млн т із 368,7 тис. га) та Миколаївщини (намолочено — 1,38 млн т із 577,3 тис. га).

Щодо ріпаку, то станом на 25 липня зібрано 1,04 млн т із площі 535 тис. га.