PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за рекламу казино

Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за порушення вимог щодо розповсюдження реклами азартних ігор. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Що відомо

«Державне агентство „ПлейСіті“ продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних телеграм-каналів виявили: „Труха Україна“ системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу», — йдеться в повідомленні.

Серед порушень, які були зафіксовані під час перевірки, — систематична незаконна реклама азартних ігор, відсутність реєстрації в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами, відсутність попередження про лудоманію.

На сторінках каналу також траплялися маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч», що вводить в оману читачів.

Крім того, були виявлені випадки реклами без договору з ліцензованими організаторами азартних ігор.

У Мінцифри наголошують, що це перший, але не останній успішний кейс, і сигнал для блогерів і власників телеграм-каналів: кожне порушення матиме наслідки.