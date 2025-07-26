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26 липня 2025, 11:23

PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за рекламу казино

Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за порушення вимог щодо розповсюдження реклами азартних ігор. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за порушення вимог щодо розповсюдження реклами азартних ігор.
Фото: Max Lavrinenko / Facebook

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Що відомо

«Державне агентство „ПлейСіті“ продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних телеграм-каналів виявили: „Труха Україна“ системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу», — йдеться в повідомленні.

Серед порушень, які були зафіксовані під час перевірки, — систематична незаконна реклама азартних ігор, відсутність реєстрації в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами, відсутність попередження про лудоманію.

На сторінках каналу також траплялися маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч», що вводить в оману читачів.

Крім того, були виявлені випадки реклами без договору з ліцензованими організаторами азартних ігор.

У Мінцифри наголошують, що це перший, але не останній успішний кейс, і сигнал для блогерів і власників телеграм-каналів: кожне порушення матиме наслідки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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