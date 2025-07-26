Акції Nvidia досягли історичного максимуму

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Згідно з аналізом InvestingPro, акції наразі торгуються вище своєї справедливої вартості, а технічні індикатори свідчать про перекупленість. Ця віха відображає стійку траєкторію зростання компанії, де дохід зріс на 86,17%, а ціна акцій зросла на вражаючі 54,02%.

Nvidia торгується зі співвідношенням P/E 50x, а її результати були підтримані високим попитом на її графічні процесори (GPU) та досягненнями в технологіях штучного інтелекту.

Стратегічні інвестиції та інноваційні продуктові лінійки компанії допомогли їй захопити значну частку ринку, з вражаючою валовою рентабельністю 70,11% та високою рентабельністю активів 75,89%. Оскільки Nvidia продовжує розширювати свій вплив у технологічній галузі, інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо її майбутніх перспектив.

В інших нещодавніх новинах, Aeye Inc оголосила про значний розвиток подій, оскільки її технологія лідара Apollo була повністю інтегрована в платформу DRIVE AGX від NVIDIA, що стало ключовою віхою в її зусиллях щодо впровадження в індустрії автономних транспортних засобів.

Тим часом NVIDIA опинилася в центрі суперечок через повідомлення про те, що її передові чіпи штучного інтелекту на суму понад 1 мільярд доларів було контрабандою ввезено до Китаю, незважаючи на експортні обмеження.

Крім того, конгресмен-республіканець Джон Муленар висловив стурбованість щодо можливого відновлення продажів графічних процесорів NVIDIA H20 Китаю, підкресливши поточну геополітичну напруженість навколо експорту технологій.