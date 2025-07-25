Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 25 липня, зріс на 1 копійку. Водночас курс євро до гривні впав на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
25 липня 2025, 17:50
Долар зріс на міжбанку, євро впало на 11 копійок: курс валют на п'ятницю
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Валютний ринок
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Відкриття 25 липня
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Закриття 25 липня
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Зміни
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41,75/41,78
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41,76/41,79
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1/1
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49,06/49,08
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48,95/48,98
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11/10
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,60−49,40 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,72, євро — 49,05−49,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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