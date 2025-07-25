Британський автопром зіткнувся з рекордним падінням виробництва

У Великій Британії в першому півріччі 2025 року виробництво легкових автомобілів впало на 7,3% у річному обчисленні, до 385,81 тисячі, повідомило Товариство виробників та продавців автомобілів (SMMT).

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Для внутрішнього ринку було випущено 89 102 машини, що на 16,1% менше обсягу за січень-червень 2024 року. Виробництво автомобілів на експорт скоротилося на 4,3% — до 296 708 одиниць.

Випуск електромобілів збільшився на 1,8% і досяг 160107, тобто на них припало 41,5% загального обсягу виробництва.

Майже 77% вироблених у Британії машин було відправлено на експорт. Країни Євросоюзу залишилися основними пунктами призначення британських машин (54,4% поставок), далі йдуть США (15,9%), Китай (7,5%), Туреччина (4,1%) та Японія (2,7%).

Виробництво автомобілів загалом (легкові та комерційні) у першому півріччі впало на 11,9% — до 417 232 штук.

«Глобальна економічна невизначеність і торговий протекціонізм негативно позначилися на автомобільному виробництві по всьому світу, і Великобританія не є винятком. Таким чином, ці цифри не є несподіваними, але залишаються дуже розчаровуючими. Проте є передумови для відновлення зростання», — заявив глава SMMT Майк Хоус.

За весь 2025 SMMT очікує скорочення випуску машин на 15%, тоді як у 2026 передбачається збільшення на 6,4%.