Сінгапурський фонд створив «адвоката диявола» на базі ШІ для оцінки інвестпроєктів

Суверенний інвестиційний фонд Сінгапуру (GIC, Government of Singapore Investment Corporation), який керує резервами країни, 24 липня продемонстрував свою нову аналітичну платформу на базі штучного інтелекту (ШІ), повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Її унікальність полягає в тому, що вона не лише видає докладний огляд ключових проблем інвестиційного проєкту, а й генерує «підступні питання» для учасників інвестиційного комітету.

Співробітники фонду, за допомогою розробки, готуються до захисту проєктів перед інвестиційним комітетом. Вони можуть ускладнити собі завдання і не просто вивчити отриманий від ШІ висновок, а й «боротися з адвокатом диявола», який підготує для них незручні питання, з якими потенційно зіткнуться пізніше на засіданні в комітеті.

Зв'язатися з «адвокатом диявола» працівники GIC можуть через спеціальний чат-бот «Запитай Чарлі».

Гендиректор забобонного фонду Лім Чоу Кіат, описуючи спілкування з платформою, зазначив, що остання «стимулювала його мозкову діяльність» під час роботи над проєктами.

Він спеціально кілька разів ставив їй ті самі питання, щоб проаналізувати отримані відповіді та зрозуміти хід думок «адвоката диявола», який імітує поведінку членів комітету.

Для розробки ШІ-платформи фонд використав кілька мовних моделей, навчених на підставі власних даних, зібраних за 44 роки роботи компанії. Головний інвестиційний директор GIC Брайан Йео називає такий довгий період роботи фонду однією з його основних конкурентних переваг, оскільки саме завдяки цьому він має досвід взаємодії з різними класами активів у різних регіонах. Фонд інвестує у понад 40 країнах.

Сьогодні фонд управляє активами на суму $847 млрд. Середня річна прибутковість його портфеля у доларах США за 20 років, за власними даними, становить 5,7%. Після перерахунку показника з урахуванням глобальної інфляції він становив 3,8%.