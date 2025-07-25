Нацбанк актуалізує перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Нацбанк актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

Так, з 11 серпня 2025 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227193 з огляду на його планове погашення 06 серпня 2025 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000236418, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 15 липня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 серпня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642 та новий UA4000236418.