У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Порівняно з червнем минулого року (54,6 тисячі гривень) вона збільшилася на 9,2%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
25 липня 2025, 16:57
60 тисяч на місяць: як зростають зарплати українських чиновників
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Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (14,3%).
За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355 гривень, збільшившись за рік на 18,5%.
Як зросли зарплати
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Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 100,6 тисячі гривень.
- На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 96,3 тисячі гривень.
- В Антимонопольному комітеті платять 90,1 тисячі гривень.
- В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тисячі гривень.
- На п'ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України — 80,2 тисячі гривень.
Де найвищі зарплати
Середня зарплата керівництва відомств становить 128,0 тисяч гривень.
- НАЗК — 245,6 тисячі гривень (5 чиновників),
- Центральна виборча комісія — 206,4 тисячі гривень (18 осіб),
- Рахункова палата — 206,4 тисячі гривень (6 керівників),
- Державне космічне агентство України — 193,2 тисячі гривень (6 керівник),
- НКРЕКП — 191,0 тисяч гривень (7 осіб).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
так скоро і до таксистів доберуться…