60 тисяч на місяць: як зростають зарплати українських чиновників

У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Порівняно з червнем минулого року (54,6 тисячі гривень) вона збільшилася на 9,2%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (14,3%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355 гривень, збільшившись за рік на 18,5%.

Як зросли зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 100,6 тисячі гривень.

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 96,3 тисячі гривень.

В Антимонопольному комітеті платять 90,1 тисячі гривень.

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тисячі гривень.

На п'ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України — 80,2 тисячі гривень.

Де найвищі зарплати

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,0 тисяч гривень.