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25 липня 2025, 16:57

60 тисяч на місяць: як зростають зарплати українських чиновників

У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Порівняно з червнем минулого року (54,6 тисячі гривень) вона збільшилася на 9,2%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень.
Фото: depositphotos

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Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (14,3%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355 гривень, збільшившись за рік на 18,5%.

Як зросли зарплати

  • Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 100,6 тисячі гривень.

  • На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 96,3 тисячі гривень.
  • В Антимонопольному комітеті платять 90,1 тисячі гривень.
  • В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тисячі гривень.
  • На п'ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України — 80,2 тисячі гривень.

Де найвищі зарплати

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,0 тисяч гривень.

  • НАЗК — 245,6 тисячі гривень (5 чиновників),
  • Центральна виборча комісія — 206,4 тисячі гривень (18 осіб),
  • Рахункова палата — 206,4 тисячі гривень (6 керівників),
  • Державне космічне агентство України — 193,2 тисячі гривень (6 керівник),
  • НКРЕКП — 191,0 тисяч гривень (7 осіб).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+82
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 липня 2025, 17:14
#
Добре корелюється з цим: «Нацбанк різко погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік»
+
0
yarg
yarg
25 липня 2025, 18:24
#
Який жах. топ-чиновники догнали по зарплатах водіїв…
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

так скоро і до таксистів доберуться…
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