Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 5 листопада 2025 року. Про це йдеться в проєктах законів №13471 та 13472 на сайті Ради.
25 липня 2025, 15:51
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів
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Ухвалені Верховною Радою 15 липня проєкти затверджують укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Нагадаємо
Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Люди б менше підза…балися від війни, якби розуміли, що влада не краде стільки бабла, що солдати просять самі донатити, бо не вистачає на елементарні речі…а так вовка провів куплене соц. «опитування», де варіанти відповіді на питання «скільки ви готові терпіти війну» такі як: місяць, два місяці, рік, стільки скільки знадобиться, ну тобто одразу вам запакували маніпуляцію і не додали варіант «не готовий терпіти війну, або випускайте людей з концтабора, або думайте як дипломатично домовлятися, або який від вас в тих кріслах сенс» :)
не хоче, гад, капітуляцію підписувати
і нахера ви його в 2019 обрали?