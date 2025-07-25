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25 липня 2025, 16:15

Bank of America попередив про ризики «бульбашки» на світовому фондовому ринку

На думку стратегів Bank of America, ризик виникнення «бульбашки» на світових фондових ринках зростає в міру пом'якшення грошово-кредитної політики поряд з ослабленням фінансового регулювання, пише Bloomberg.

На думку стратегів Bank of America, ризик виникнення «бульбашки» на світових фондових ринках зростає в міру пом'якшення грошово-кредитної політики поряд з ослабленням фінансового регулювання, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіМинулого року облікові ставки у світі знизилися в середньому з 4,8 до 4,4%, оскільки центральні банки США, Великобританії, Європи та Китаю скоротили вартість запозичень.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Минулого року облікові ставки у світі знизилися в середньому з 4,8 до 4,4%, оскільки центральні банки США, Великобританії, Європи та Китаю скоротили вартість запозичень. За словами експертів, у найближчі 12 місяців ставки знизяться в середньому до 3,9%.

Водночас фінансове регулювання в деяких країнах послаблюється. Зокрема, у США розглядають можливість внесення змін до законодавства, щоб збільшити частку роздрібних інвесторів у США.

«Більше роздрібних інвесторів — більше ліквідності — більше волатильності — більше бульбашка», — розповів експерт Bank of America Майкл Хартнетт.

У США планують розширити коло осіб, яким доступні деякі ризиковані угоди, зокрема, участь у pre-IPO, венчурних інвестиціях, приватне кредитування. Після проходження спеціального тесту, який має розробити Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), інвестори отримають доступ до фінансових продуктів, які зазвичай доступні лише заможним людям.

Палата представників США цього тижня схвалила законопроєкт. Він має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом США Дональдом Трампом.

У липні Майкл Хартнетт зазначав, що очікування на зниження процентних ставок ФРС залучають величезні інвестиції в акції. При цьому в міру того, як США наближаються до укладання угод з торговими партнерами, тарифні війни та геополітика стають все менш значущими для інвесторів.

Американський ринок акцій досяг рекордних значень на тлі оптимізму інвесторів щодо сталого економічного зростання та корпоративних доходів навіть за умов підвищення мит на імпорт у США.

На торгах 24 липня індекс піднімався до нового максимуму 6381,31 пунктів. Проте цього року індекс S&P 500 поки що відстає у зростанні від міжнародних аналогів.

Втім, деякі аналітики на ринку, наприклад Майкл Вілсон з Morgan Stanley, вважають, що є підстави для збереження бичачого настрою щодо американських акцій з огляду на позитивну динаміку прибутку, економію на податках та деякі інші фактори.

Однак стратеги з JPMorgan і UBS попереджають, що ринок може бути занадто «забезпечений» щодо ризиків торгових воєн, що зберігаються.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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