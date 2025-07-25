Національний банк України встановив на 26 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7738 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
25 липня 2025, 16:33
Долар залишився без змін, а євро подешевшав: Нацбанк визначив курси валют на понеділок
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Офіційні курси гривні щодо інших валют
Курс долара
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Офіційний курс на 26 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 1 долар США — 41,77 грн.
Курс євро
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Офіційний курс євро становитиме 49,10 гривень за 1 євро
Курс польського злотого
-
1 злотий — 11,54 грн.
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Джерело: Мінфін
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