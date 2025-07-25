Volkswagen втратив $1,5 млрд через мита Трампа

Німецький автомобільний гігант Volkswagen за перше півріччя 2025 року втратив 1,3 млрд євро ($1,5 млрд) через імпортні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом навесні. Про це пише The Wall Street Journal.

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Втрати компанії

Крім цього, компанія витратила 700 млн євро на внутрішню реструктуризацію підрозділів Audi, Volkswagen та IT-компанії Cariad.

Наслідком втрат стало зниження фінансового прогнозу Volkswagen на 2025 рік. Згідно з оцінками компанії, операційний прибуток може впасти до 4−5% замість раніше запланованих 5,5−6,5%.

Також Volkswagen прогнозує, що чистий грошовий потік знизиться з 2−5 млрд євро до 1−3 млрд євро, а ліквідність становитиме 31−33 млрд євро замість очікуваних 34−37 млрд євро.

Прогноз базується на двох сценаріях:

якщо мита США залишаться на рівні 27,5% — результати будуть ближчими до нижньої межі;

якщо мита США знизяться до 10% — можливе покращення фінансових показників.

У компанії також заявили, що нинішнє зниження прибутку викликане не лише митами, а й падінням попиту на дорогі моделі та більшими обсягами продажу менш прибуткових електромобілів.

Крім того, на компанію тисне конкуренція з боку Китаю, жорсткі екологічні вимоги та нестабільність на глобальних ринках.

У другому кварталі прибуток Volkswagen скоротився майже на третину — до 3,83 млрд євро, а рівень продажу впав на 3% — до 80,8 млрд євро.