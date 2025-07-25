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25 липня 2025, 14:40

Meest Пошта знижує тарифи на доставку до 23 країн Європи

Поштово-логістична компанія Meest Пошта знижує тарифи до -50% для 23 країн Європейського Союзу. У межах пропозиції оператор покриває вартість митно-брокерських послуг на посилки вартістю до 150 євро — це означає, що для отримувачів за кордоном не передбачено жодних прихованих доплат. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Поштово-логістична компанія Meest Пошта знижує тарифи до -50% для 23 країн Європейського Союзу.

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В які країни знизять тарифи

Знижені тарифи діятимуть для доставки до Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції.

Як оформити посилку

Оформити посилку за кордон можна як онлайн, так і офлайн. Онлайн-оформлення зручно виконується через сайт або мобільний застосунок Meest ПОШТА, з можливістю виклику кур'єра просто додому.

Офлайн-оформлення відтепер може зайняти всього 5 хвилин із спеціальною послугою «Лайт посилка» — просто потрібно принести посилку та заповнити спеціальний бланк. Усе інше — перевірка вмісту, допаковка, заповнення декларації — зроблять працівники відділення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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