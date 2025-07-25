Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2025 року, становив $702 млн. Це на 9,8% менше, ніж у травні ($778 млн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
25 липня 2025, 13:33
Чистий попит на готівкову валюту впав: скільки банки ввезли та вивезли валюти
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Скільки завезли валюти
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $377 млн, що на 17% менше, ніж у травні ($457 млн).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на $323 млн доларів, що на 2% більше, ніж у травні ($318 млн).
При цьому банки вивезли готівкової валюти на $322 млн. Серед них долари — на $310 млн, євро — на $12 млн.
Джерело: Мінфін
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