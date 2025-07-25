Чистий попит на готівкову валюту впав: скільки банки ввезли та вивезли валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти , яку банки ввезли в Україну в червні 2025 року, становив $702 млн. Це на 9,8% менше, ніж у травні ($778 млн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Скільки завезли валюти

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $377 млн, що на 17% менше, ніж у травні ($457 млн).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на $323 млн доларів, що на 2% більше, ніж у травні ($318 млн).

При цьому банки вивезли готівкової валюти на $322 млн. Серед них долари — на $310 млн, євро — на $12 млн.