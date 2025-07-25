У п'ятницю, 25 липня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
25 липня 2025, 10:45
Курс валют: долар дешевшає, а євро незначно додало
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро додало 4 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,99 грн. Євро купують за 48,82 грн, а продають за 49,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,09−49,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,75−41,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,06−49,08 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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