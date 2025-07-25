Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 044 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 липня 2025, 8:17
Втрати ворога за 24 липня: 980 російських окупантів, 2 ракети та 196 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1047250 (+980) осіб
- танків — 11049 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23052 (+5) од
- артилерійських систем — 30777 (+31) од
- РСЗВ — 1446 (+0) од
- засоби ППО — 1201 (+2) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47834 (+196)
- крилаті ракети — 3535 (+2)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56213 (+76)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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