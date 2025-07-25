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25 липня 2025, 11:52

Найпопулярніші бензинові авто: яким маркам віддають перевагу українці

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 14% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис.
Фото: hyundai.com.ua

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Ринок бензинових авто

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у першому півріччі 2024 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз — 37%. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

  • Hyundai Tucson — 894 од.;
  • Mazda CX5 — 731 од.;
  • Skoda Octavia — 691 од.;
  • Renault Duster — 680 од.;
  • Suzuki SX4 — 562 од.

Ринок вживаних авто

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% у першому півріччі 2024 р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VW Golf — 3741 од.;
  • Audi Q5 — 2670 од.;
  • VW Tiguan — 2561 од.;
  • Nissan Rogue — 2379 од.;
  • Skoda Octavia — 1877 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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