Найпопулярніші бензинові авто: яким маркам віддають перевагу українці

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 14% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Ринок бензинових авто

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у першому півріччі 2024 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз — 37%. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

Hyundai Tucson — 894 од.;

Mazda CX5 — 731 од.;

Skoda Octavia — 691 од.;

Renault Duster — 680 од.;

Suzuki SX4 — 562 од.

Ринок вживаних авто

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% у першому півріччі 2024 р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто: