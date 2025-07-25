У Києві викрили шахрайський «інвестиційний офіс», який ошукував іноземців

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили організовану групу осіб, які ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній. Від дій шахраїв постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.

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Деталі

За даними слідства, так званий «інвестиційний офіс» працював у столиці. Його співробітники, вільно володіючи іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній.

Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів.

Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти.

Встановлено також, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. Їх заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати $5000 на тиждень.

Наразі в межах кримінального провадження здійснюються слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх учасників злочинної діяльності.