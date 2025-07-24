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24 липня 2025, 19:31

«Ощадбанк» ініціював новий міжнародний позов проти росії через активи на окупованих територіях

Державний «Ощадбанк» розпочав процедуру нового міжнародного арбітражного процесу проти російської федерації. Банк вимагає компенсації за втрату майна та збитки, завдані його діяльності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це у четвер, 24 липня, повідомила пресслужба банку.

Державний «Ощадбанк» розпочав процедуру нового міжнародного арбітражного процесу проти російської федерації.

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Перший крок до нового арбітражу

«Ощадбанк» направив росії офіційне повідомлення про виникнення спору в рамках угоди між Україною та рф про заохочення та взаємний захист інвестицій. У повідомленні йдеться про істотні порушення росією своїх зобов'язань за цією угодою та норм міжнародного права.

«Надання повідомлення є першим кроком… Якщо росія протягом шести місяців не виплатить „Ощадбанку“ швидку, адекватну й ефективну компенсацію… банк негайно передасть справу… на вирішення міжнародним арбітражним судом», — заявили в банку.

Попередній успішний позов щодо Криму

Це вже другий великий інвестиційний спір «Ощадбанку» проти росії. У попередній справі, що стосувалася збитків від анексії Криму у 2014 році, міжнародний арбітраж вже ухвалив рішення на користь банку на суму понад $1,1 млрд.

«Ощадбанк» активно працює над примусовим виконанням цього рішення, розшукуючи та арештовуючи російські активи по всьому світу. Зокрема, на початку липня 2025 року Апеляційний суд Парижа відхилив апеляцію рф, залишивши в силі рішення арбітражу, а у квітні банк домігся арешту російських активів у Франції на суму 87 млн євро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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