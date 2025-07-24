«Ощадбанк» ініціював новий міжнародний позов проти росії через активи на окупованих територіях

Державний « Ощадбанк » розпочав процедуру нового міжнародного арбітражного процесу проти російської федерації. Банк вимагає компенсації за втрату майна та збитки, завдані його діяльності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це у четвер, 24 липня, повідомила пресслужба банку.

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Перший крок до нового арбітражу

«Ощадбанк» направив росії офіційне повідомлення про виникнення спору в рамках угоди між Україною та рф про заохочення та взаємний захист інвестицій. У повідомленні йдеться про істотні порушення росією своїх зобов'язань за цією угодою та норм міжнародного права.

«Надання повідомлення є першим кроком… Якщо росія протягом шести місяців не виплатить „Ощадбанку“ швидку, адекватну й ефективну компенсацію… банк негайно передасть справу… на вирішення міжнародним арбітражним судом», — заявили в банку.

Попередній успішний позов щодо Криму

Це вже другий великий інвестиційний спір «Ощадбанку» проти росії. У попередній справі, що стосувалася збитків від анексії Криму у 2014 році, міжнародний арбітраж вже ухвалив рішення на користь банку на суму понад $1,1 млрд.

«Ощадбанк» активно працює над примусовим виконанням цього рішення, розшукуючи та арештовуючи російські активи по всьому світу. Зокрема, на початку липня 2025 року Апеляційний суд Парижа відхилив апеляцію рф, залишивши в силі рішення арбітражу, а у квітні банк домігся арешту російських активів у Франції на суму 87 млн євро.