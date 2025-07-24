У Великій Британії фіксують масовий збій операторів мобільного зв'язку

Кілька найбільших операторів мобільного зв'язку у Великій Британії, зокрема EE, BT, Three та Vodafone, зіткнулися з масштабним збоєм у четвер вдень. Мільйони клієнтів по всій країні не можуть здійснювати або приймати дзвінки. Про це у четвер, 24 липня, повідомляє The Іndependent.

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Що говорять в компаніях

Представник Vodafone підтвердив наявність «технічних проблем», перепросив за незручності та запевнив, що компанія докладає всіх зусиль для якнайшвидшого вирішення проблеми.

Представники EE повідомили кільком користувачам у соцмережі X, що вони «вивчають» проблему.

Водночас оператор O2, клієнти якого також повідомляли про труднощі, заявив, що його мережа працює «повністю в штатному режимі». Представник компанії пояснив, що невеликий сплеск скарг пов'язаний із тим, що їхні клієнти не можуть додзвонитися до абонентів тих операторів, у яких стався збій.

Географія збою

Згідно з картою звітів на Downdetector, найбільше від збою постраждали мешканці великих міст, як-от Лондон, Бірмінгем, Манчестер та Глазго.