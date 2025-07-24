Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 25 липня, на рівні 41,7738 грн/$, порівняно із 41,7651 грн/$ у середу. Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок — до 49,1009 грн за євро.
24 липня 2025, 17:39
Курс валют: Євро зростає й знову коштує понад 49 грн
Міжбанк
Курси долара та євро змінились несуттєво під час міжбанківських торгів у четвер.
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Відкриття 24 липня
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Закриття 24 липня
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Зміни
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41,78/41,81
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41,75/41,78
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3/3
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49,13/49,15
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49,15/49,17
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2/2
Валютний ринок
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,80−49,42 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,72, євро — 49,05−49,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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