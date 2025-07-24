Курс валют: Євро зростає й знову коштує понад 49 грн

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 25 липня, на рівні 41,7738 грн/$, порівняно із 41,7651 грн/$ у середу. Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок — до 49,1009 грн за євро.