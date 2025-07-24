Ethereum обійшов біткоїн за обсягом торгів, попри короткострокову корекцію ціни

Уперше з червня 2024 року добовий обсяг спотових торгів Ethereum перевищив аналогічний показник біткоїна, що свідчить про значний зсув інтересу трейдерів у бік другої за капіталізацією криптовалюти. Водночас сам курс ETH зазнав локальної корекції після того, як не зміг подолати позначку в $4000. Про це у четвер, 24 липня, пише ForkLog із посиланням на аналітиків.

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Короткострокова корекція та її причини

Після стрімкого зростання на початку тижня, за останню добу Ethereum подешевшав приблизно на 3% до біткоїна, а його середньозважена ціна опустилася до $3566. Більшість аналітиків сходяться на думці, що це падіння є технічною корекцією та фіксацією прибутку після значного ралі.

«Схоже, це просто пауза чи фіксація, адже за тиждень Ethereum усе ще зріс на 7%», — зазначив аналітик Presto Research Мін Чжон.

Стратег CoinW Нассар Аль-Ачкар додав, що відкат був посилений ліквідацією позицій з кредитним плечем та загальною невизначеністю напередодні рішень щодо ETF. Загалом на ринок, за словами експертів, також тисне низька активність роздрібних інвесторів та геополітична напруга.

Інституційний попит залишається високим

Незважаючи на корекцію ціни, інституційний інтерес до Ethereum продовжує зростати. Чистий приплив коштів у спотові Ethereum-ETF триває вже 14-й день поспіль. 23 липня вони залучили $332 млн, з яких левова частка ($325 млн) припала на фонд ETHA від BlackRock.

Загалом з моменту запуску в липні 2024 року чистий приплив в ETH-ETF сягнув $8,65 млрд. Для порівняння, біткоїн-ETF третій день поспіль фіксують відтік капіталу.

Крім того, публічні компанії активно поповнюють свої резерви в Ethereum — загальна сума на їхніх балансах перевищила 2 млн ETH.