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24 липня 2025, 15:14

Україна має дефіцит фінансування на 2026 рік у $13 мільярдів, але НБУ проти «друку грошей»

Україна наразі має непідтверджені потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів, однак Національний банк не розглядає варіант покриття дефіциту бюджету за рахунок емісії гривні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу у четвер, 24 липня.

Україна наразі має непідтверджені потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів, однак Національний банк не розглядає варіант покриття дефіциту бюджету за рахунок емісії гривні.

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Потреби у фінансуванні та пошук рішень

За словами голови Нацбанку, загальні очікування щодо зовнішнього фінансування на 2026 рік становлять $35 млрд. З цієї суми наразі підтверджено отримання $22 млрд.

«Ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки і в достатньому, і в ритмічному обсязі… решта на сьогоднішній день ще потребує перемовин», — сказав Пишний.

Він висловив упевненість, що «пошук рішення триває і є підстави вважати, що відповідне рішення буде знайдено».

Емісія гривні не розглядається

Андрій Пишний категорично заперечив можливість повернення до практики «друку грошей» для покриття дефіциту державного бюджету, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

«Чи передбачає Національний банк відкриття емісійного каналу покриття дефіциту держбюджету? Ні, не передбачає… Емісійне фінансування бюджетного дефіциту наразі не розглядається», — наголосив він.

Голова НБУ нагадав, що уряд та центробанк відмовилися від цієї практики на початку 2023 року. Натомість були докладені зусилля для відновлення ринку внутрішнього боргу та вжито інших заходів, що створили «відповідний внутрішній резерв».

Він також додав, що уряд, зі свого боку, може розглянути варіанти перегляду видаткової частини бюджету або пошуку додаткових джерел фінансування.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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