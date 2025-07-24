Ціни на нафту зросли на тлі надій на послаблення торговельних війн

Ціни на нафту продемонстрували зростання у четвер на тлі оптимізму інвесторів щодо можливого послаблення глобальної торговельної напруженості після укладення угоди між США та Японією. Водночас зростання стримується низкою геополітичних ризиків. Про це у четвер, 24 липня, повідомляє агентство Reuters.

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Динаміка цін та ринкові фактори

Ф'ючерси на нафту марки Brent додали 0,3%, сягнувши $68,72 за барель, а американська нафта WTI зросла до $65,47. За словами аналітиків, зростання було викликане надіями, що торговельний прорив у відносинах США та Японії дозволить уникнути найгіршого сценарію для світової економіки та, відповідно, для попиту на нафту.

Позитивну динаміку також підтримали дані Управління енергетичної інформації США. Запаси сирої нафти в країні скоротилися на 3,2 млн барелів, що виявилося вдвічі кращим за прогнози аналітиків. Запаси бензину також зменшилися, що свідчить про стабільний попит.

Геополітична невизначеність

Попри позитив, більш рішуче зростання цін стримується низкою геополітичних факторів. Зокрема, невизначеність зберігається у торговельних відносинах США та Китаю.

Крім того, на ринок тиснуть новини, пов'язані з війною росії проти України. Переговори в Стамбулі не принесли результатів, а в Чорному морі фіксуються тимчасові перебої з навантаженням нафтових танкерів. Також тиск на ринок чинять заяви США про можливе запровадження санкцій проти російської нафти та новий пакет санкцій з боку ЄС.