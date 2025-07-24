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24 липня 2025, 11:44

Доходи Tesla рекордно впали на тлі конфлікту Маска з Трампом

Компанія Tesla оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2025 року, який зафіксував значний спад ключових показників та став свідченням глибокої кризи, спричиненої як політичною активністю Ілона Маска, так і новою політикою Білого дому. Виторг компанії впав на 12%, а прибуток — на 16%.

Компанія Tesla оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2025 року, який зафіксував значний спад ключових показників та став свідченням глибокої кризи, спричиненої як політичною активністю Ілона Маска, так і новою політикою Білого дому.

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Фінансові результати та падіння продажів

Згідно зі звітом, у другому кварталі виторг Tesla склав $22,5 млрд, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток скоротився на 16% до $1,17 млрд, а операційний прибуток обвалився на 42%, склавши менше $1 млрд.

Найгіршу динаміку показав ключовий автомобільний сегмент, де продажі впали на 16,6%. Компанія поставила клієнтам 384 122 автомобілі, що на 14% менше, ніж торік. Частково ситуацію врятували $439 млн, отримані від продажу регуляторних кредитів, однак це джерело доходу, ймовірно, скоро зникне через нову політику адміністрації Трампа.

На тлі цих новин та коментарів Ілона Маска про «кілька важких кварталів» попереду, акції Tesla впали на понад 4% на післяторговій сесії.

Причини кризи: політика, конкуренція та застарілі моделі

Керівництво компанії прямо пов'язує майбутні труднощі з новою політикою президента Дональда Трампа, яка передбачає скасування державних субсидій на електромобілі та системи регуляторних кредитів. Це загострило публічний конфлікт між Ілоном Маском та Трампом, в який мільярдер знову виявився втягнутим, попри обіцянку інвесторам зосередитися на бізнесі.

Раніше тісні стосунки Маска з Трампом вважалися вигідними для компанії, однак його роль у «Департаменті ефективності уряду» та різка критика республіканського бюджету відштовхнули частину клієнтів. Бренд Tesla став «токсичним» для деяких покупців.

Крім політичних факторів, компанія потерпає від застарілої лінійки моделей та посилення конкуренції з боку китайських та західних виробників. Намагаючись утримати попит, Tesla змушена знижувати ціни, що ще більше тисне на прибутковість.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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