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24 липня 2025, 8:00

Угода США та Японії може стати орієнтиром для світової торгівлі — економісти

Торговельна угода між США та Японією, яка встановлює мита на рівні 15%, може слугувати орієнтиром для інших країн, що ведуть переговори з Вашингтоном. Економісти вважають, що такий рівень мит, хоч і є високим, залишається «керованим» для світової економіки та кращим за повну невизначеність. Про це пише Reuters.

Торговельна угода між США та Японією, яка встановлює мита на рівні 15%, може слугувати орієнтиром для інших країн, що ведуть переговори з Вашингтоном.

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«Світ може жити з 15% митами»

Згідно з новою угодою, мита на імпорт японських автомобілів до США знижуються до 15% із загального рівня у 27,5%. Мита на інші японські товари, що мали набути чинності 1 серпня, також будуть встановлені на рівні 15% замість анонсованих 25%.

«Наш базовий сценарій полягає в тому, що коли пил осяде, ми можемо побачити середні тарифи на рівні близько 15%. Хоча це негатив з макроекономічної точки зору, світ може жити з 15%-ми митами», — зазначив аналітик Jefferies Мохіт Кумар.

Дерек Халпенні з MUFG додав, що, схоже, орієнтиром для великих економік стає діапазон 10−15%.

Полегшення на фондових ринках

Фінансові ринки відреагували на новину з полегшенням. Японський індекс Nikkei підскочив на 3,5%. Європейські ринки акцій також зросли, особливо акції автовиробників, на тлі оптимізму, що подібна угода можлива і для ЄС. Акції Volvo злетіли на понад 10%, а німецькі автогіганти Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen зросли на 4−7%.

«Ця позитивна торговельна новина справді допомогла послабити побоювання інвесторів, що з 1 серпня тарифи різко зростуть», — зазначив Джим Рід з Deutsche Bank.

Загрози для ЄС та Китаю залишаються

Попри оптимізм, загроза значно вищих мит залишається для інших великих економік. Зокрема, для ЄС анонсована ставка становить 30%, для Канади — 35%, для Бразилії — 50%. Для Китаю ж крайній термін спливає 12 серпня, після чого мита можуть злетіти до 145%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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