Рідний токен біржі Binance встановив новий історичний максимум, перевищивши позначку $800

Ціна нативної монети криптобіржі Binance, BNB, 23 липня 2025 року зросла вище $800, встановивши новий історичний максимум. За останню добу актив подорожчав приблизно на 5%, а тижневе зростання склало 15%.

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Ринкова капіталізація монети перевищила $111 млрд, що дозволило їй повернутися на п'яте місце у глобальному рейтингу криптоактивів, знову обігнавши Solana.

Коментуючи досягнення, засновник CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) подякував усім учасникам екосистеми — від біткоїн-максималістів до трейдерів мемкоїнів та компаній, що подають заявки на ETF.

Зростання монети відбулося на тлі новин про посилення інституційного інтересу. Зокрема, компанія Nano Labs, що торгується на Nasdaq, оголосила про збільшення своїх резервів до 120 000 BNB, придбавши частину з них за середньою ціною $707. Раніше ця фірма заявляла про плани створити казначейство в BNB на $1 млрд.

Крім того, у липні компанія YZi Labs (колишня Binance Labs) повідомила про підтримку створення BNB Treasury Company, яка буде займатися зберіганням та накопиченням монети BNB.